I FUNERALI. Tanti i rappresentanti del Comune di Bergamo e dell’associazionismo presenti in Santo Spirito per l’addio all’insegnante e promotrice del Circolo dei narratori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Insegnante e anima di Pignolo, l’addio a Nadia Savoldelli: «Grazie per aver raccontato la vita»

Leggi anche: Addio a Nadia Savoldelli, insegnante e fondatrice de Il Cerchio di Gesso

Leggi anche: Il Consiglio delle Donne di Bergamo in lutto: si è spenta Nadia Savoldelli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Insegnante e anima di Pignolo, l’addio a Nadia Savoldelli: «Grazie per aver raccontato la vita» - Tanti i rappresentanti del Comune di Bergamo e dell’associazionismo presenti in Santo Spirito per l’addio all’insegnante e promotrice del Circolo dei narratori. ecodibergamo.it