Insegnante e anima di Pignolo l’addio a Nadia Savoldelli | Grazie per aver raccontato la vita
I FUNERALI. Tanti i rappresentanti del Comune di Bergamo e dell’associazionismo presenti in Santo Spirito per l’addio all’insegnante e promotrice del Circolo dei narratori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Addio a Nadia Savoldelli, insegnante e fondatrice de Il Cerchio di Gesso
Leggi anche: Il Consiglio delle Donne di Bergamo in lutto: si è spenta Nadia Savoldelli
