Insegnante e anima di Pignolo l’addio a Nadia Savoldelli | Grazie per aver raccontato la vita

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I FUNERALI. Tanti i rappresentanti del Comune di Bergamo e dell’associazionismo presenti in Santo Spirito per l’addio all’insegnante e promotrice del Circolo dei narratori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

insegnante e anima di pignolo l8217addio a nadia savoldelli grazie per aver raccontato la vita

© Ecodibergamo.it - Insegnante e anima di Pignolo, l’addio a Nadia Savoldelli: «Grazie per aver raccontato la vita»

Leggi anche: Addio a Nadia Savoldelli, insegnante e fondatrice de Il Cerchio di Gesso

Leggi anche: Il Consiglio delle Donne di Bergamo in lutto: si è spenta Nadia Savoldelli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

insegnante anima pignolo l8217addioInsegnante e anima di Pignolo, l’addio a Nadia Savoldelli: «Grazie per aver raccontato la vita» - Tanti i rappresentanti del Comune di Bergamo e dell’associazionismo presenti in Santo Spirito per l’addio all’insegnante e promotrice del Circolo dei narratori. ecodibergamo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.