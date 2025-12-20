Inno al baghèt la cornamusa del Natale bergamasco

Il baghèt, la cornamusa del Natale bergamasco, rappresenta un simbolo radicato nelle tradizioni locali. Questo strumento, un tempo utilizzato per riscaldare le case e accompagnare le festività, conserva il suo valore culturale e affettivo. La sua presenza durante il periodo natalizio contribuisce a mantenere vive le usanze e a rafforzare il senso di comunità. Inno al baghèt, la cornamusa del Natale bergamasco.

