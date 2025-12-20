Inno al baghèt la cornamusa del Natale bergamasco
Il baghèt, la cornamusa del Natale bergamasco, rappresenta un simbolo radicato nelle tradizioni locali. Questo strumento, un tempo utilizzato per riscaldare le case e accompagnare le festività, conserva il suo valore culturale e affettivo. La sua presenza durante il periodo natalizio contribuisce a mantenere vive le usanze e a rafforzare il senso di comunità. Inno al baghèt, la cornamusa del Natale bergamasco.
Il tradizionale strumento, che “scaldava” un tempo con le sue note stalle e cortili, continua a scandire le nostre feste portando allegria e gioia nelle nostre comunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
