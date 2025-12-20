Ingrassia eseguiti oltre 1.100 interventi ortopedici | Ospedale di riferimento nella rete territoriale

L’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Ingrassia ha superato la soglia dei 1.100 interventi chirurgici, confermandosi punto di riferimento nella rete ospedaliera dell’intero territorio. “Il risultato raggiunto è un indicatore concreto della qualità delle prestazioni e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

