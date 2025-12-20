Infortunio Pinamonti il Sassuolo incorcia le dita per avere il suo attaccante contro il Torino | possibile il fortfait dopo ecco il motivo che perseguita il classe ’99

20 dic 2025

Il Sassuolo si prepara ad affrontare il Torino con alcune incognite legate alla condizione di Pinamonti. Il centravanti classe ’99 potrebbe essere assente a causa di un infortunio alla caviglia, che rischia di comprometterne la partecipazione alla prossima gara. La società monitora attentamente le sue condizioni, valutando eventuali alternative per il reparto offensivo. Il Sassuolo prepara la sfida di campionato contro il Torino con una preoccupazione importante.

Infortunio Pinamonti, il Sassuolo incorcia le dita per avere il suo attaccante contro il Torino: possibile forfait a causa del solito problema alla caviglia Il Sassuolo prepara la sfida di campionato contro il Torino con una preoccupazione importante. Andrea Pinamonti, centravanti classe 1999, è infatti in forte dubbio per la gara del Mapei Stadium, a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

