infortunio cabal il colombiano non ce la fa per juve roma ecco il motivo della sua assenza e le sue condizioni

Infortunio Cabal, il difensore non sarà del match per un affaticamento muscolare. Luciano Spalletti recupera Rugani, ma deve rinunciare al colombiano. La Juventus conclude la marcia di avvicinamento al big match contro la Roma con un’importante defezione nel pacchetto arretrato. Durante la conferenza stampa di ieri, il tecnico Luciano Spalletti aveva espresso cautela riguardo alle condizioni fisiche di alcuni elementi della rosa, citando esplicitamente i dubbi legati a Juan Cabal e Daniele Rugani. Se per il difensore italiano i test fisici della mattina hanno dato esito positivo, permettendogli di rientrare regolarmente nella lista dei convocati per la sfida di questa sera, per il colombiano la situazione è diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

