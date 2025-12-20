Infortunio Bernardeschi frattura alla clavicola contro l’Inter | lungo stop atteso

Federico Bernardeschi ha riportato una frattura alla clavicola durante la partita contro l’Inter. L’infortunio rappresenta un problema importante per il Bologna, che dovrà affrontare un periodo di assenza prolungato. I tempi di recupero stimati indicano un lungo stop, influenzando le strategie della squadra nelle prossime gare. Infortunio Bernardeschi, frattura alla clavicola contro l’Inter: lungo stop atteso.

di Lorenzo Vezzaro Infortunio Bernardeschi, tegola pesante per il Bologna dopo la sfida con i nerazzurri: i tempi di recupero stimati. Brutte notizie in casa Bologna all’indomani della semifinale di Supercoppa contro l’Inter. Gli esami strumentali effettuati su Federico Bernardeschi, trequartista offensivo classe 1994 e uno dei riferimenti tecnici della squadra rossoblù, hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Un infortunio serio, rimediato nel corso della gara contro i nerazzurri, che costringerà il giocatore a uno stop forzato. Il club emiliano ha reso nota la diagnosi attraverso un comunicato ufficiale, chiarendo anche le modalità di intervento e i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Bernardeschi, frattura alla clavicola contro l’Inter: lungo stop atteso Leggi anche: Federico Bernardeschi, l’infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recupero Leggi anche: Bernardeschi ko in Supercoppa: frattura alla clavicola e stop forzato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bologna-Inter, Supercoppa italiana: infortunio alla spalla per Bernardeschi; Fantacalcio, Bernardeschi va ko in Supercoppa: Si è rotto; Bologna, c’è frattura per Bernardeschi: i tempi di recupero; Milan, escluse lesioni al ginocchio per Gabbia: riscontrato un trauma in iperestensione. Federico Bernardeschi, l’infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recupero - Il centrocampista del Bologna ha subito una frattura angolata della clavicola della spalla sinistra. fanpage.it

Bernardeschi ko, c'è frattura: i tempi di recupero e quali partite salta l'attaccante del Bologna - L’infortunio occorso a Federico Bernardeschi durante la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter si è rivelato più serio del previsto. tuttosport.com

Bologna: per Bernardeschi frattura della clavicola, operazione e sei settimane di stop - Dopo essere uscito per infortunio alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto oggi a esami che hanno evidenziato una frattura ... sport.sky.it

Il Bologna ci crede: finalissima di Supercoppa lunedì 22 col Napoli. Domenica conf.stampa di Italiano. L'infortunio costerà a Bernardeschi 6 settimane di stop - facebook.com facebook

#Bologna, infortunio per #Bernardeschi: frattura della clavicola x.com

