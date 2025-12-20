influenza k preoccupa il boom di polmoniti

L'influenza di tipo K sta causando un aumento significativo di casi di polmonite in Italia. Oltre 800.000 persone sono attualmente a letto con la febbre, e quasi 5 milioni hanno già contratto l'infezione da inizio stagione, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. È importante monitorare l'andamento della situazione e adottare le misure di prevenzione appropriate.

Più di 800mila italiani sono a letto con la febbre e quasi 5 milioni l'hanno già presa dall'inizio della sorveglianza, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Il picco dell'influenza stagionale è atteso proprio durante le feste, tra Natale e Capodanno, complici anche cenoni e spostamenti. Si chiama K ed è il nome della variante che circola quest'anno. Dopo aver colpito Australia, Canada e Inghilterra, adesso è arrivata nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

