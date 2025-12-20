Influenza K cos’è e perché è inarrestabile per 2 motivi | l’analisi di Bassetti

Influenza, con l’avvicinarsi del Natale prende forza quello che molti hanno ribattezzato come “flunami”, una tempesta alimentata da un mix di virus respiratori destinati a diffondersi ulteriormente durante le feste, complici pranzi, cene e incontri familiari. Al centro dell’attenzione ci sono l’ influenza AH3N2, in particolare la variante K, e il virus AH1N1. A delineare il quadro è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Cinque milioni di casi e il peggio ancora da arrivare. Secondo i dati citati da Bassetti, dall’inizio della stagione si contano già circa 5 milioni di casi di infezioni respiratorie acute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

