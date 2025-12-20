Influenza infettivologo spiega come proteggersi | La vaccinazione rimane la strategia più efficace
Con l’inverno torna l’influenza: dal vaccino alle buone pratiche quotidiane, i consigli dell'infettivologo per prevenire il contagio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: via la vaccinazione per proteggersi da Covid e influenza stagionale
Bassetti: Influenza non banale, in ospedale 20enne con pericardite-miocardite.
Influenza, infettivologo spiega come proteggersi: “La vaccinazione rimane la strategia più efficace” - Con l’inverno torna l’influenza: dal vaccino alle buone pratiche quotidiane, i consigli dell'infettivologo per prevenire il contagio ... fanpage.it
Influenza, boom di contagi in Sardegna: ecco come difendersi - Continua a crescere la curva dell'influenza in Italia, con la Sardegna che fa registrare i numeri più alti in rapporto alla popolazione. unionesarda.it
Influenza H3N2, Bassetti dà l'allarme sulla variante che sfugge all'immunità: “Casi gravi anche tra i 20enni" - Il picco dell'influenza stagionale è in arrivo: il monito del virologo Matteo Bassetti che esorta gli italiani a vaccinarsi ... virgilio.it
Secondo i dati più recenti del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella settimana compresa tra l’8 e il 14 dicembre oltre 800.000 italiani hanno avuto una sindrome simil-influenzale L’analisi dell’infettivologo Matteo Basse - facebook.com facebook
#Influenza, 700mila contagi solo in una settimana. "Il picco non è ancora arrivato ma il vaccino rimane un prezioso alleato. In Italia la percentuale delle vaccinazioni è ancora troppo bassa". Nicola Petrosillo, infettivologo Rivedi la puntata @siamonoitv2000 su x.com
