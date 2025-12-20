Influenza ancora in aumento la variante K è la più diffusa | le regioni più colpite

Aumentano i casi di influenza stagionale. Secondo l'ultimo rapporto di sorveglianza RespiVirNet, l'incidenza nella settimana dall'8 al 14 dicembre è stata pari a 14,7 casi per 1.000 persone. La settimana precedente l'incidenza era pari a 12,4. Si traduce in 817mila nuovi casi, per un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 4,9 milioni di casi. Matteo Bassetti, virologo, segnala un aumento delle polmoniti. Si nota inoltre che il virus non solo si diffonde molto di più dello scorso anno, ma è anche più aggressivo, con sintomi che durano più a lungo e un tipico andamento bifasico. Significa che c'è prima un picco di febbre alta, poi un breve miglioramento e subito dopo un nuovo ritorno a febbre alta.

Cos'è questa ormai famosa variante K dell'influenza, come si diffonde, quali i sintomi (e se i vaccini sono efficaci) - E l'attenzione in questi giorni è rivolta alla variante K del ceppo A (H3N2), un virus che sta circolando già in diversi Paesi e che ha m ... wired.it

Influenza, la nuova variante K più contagiosa ma finora non è più grave - Una maggiore capacità di trasmissione, che sta contribuendo a un’ondata epidemica influenzale più consistente e precoce rispetto alle stagioni precedenti. corrieresalentino.it

Aumentano i casi gravi di influenza K, e anche di polmoniti. «C'è un aumento anche in Italia dei casi gravi», avverte il virologo Matteo Bassetti - facebook.com facebook

#Influenza In aumento del +64% i nuovi casi di influenza Ci sono 128.790 casi in più di una settimana fa x.com

