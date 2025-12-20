Influenza 50 mila campani a letto Gentile Federico II | Vaccinarsi è il miglior modo per evitare l' infezione

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 700 mila casi stimati in Italia di cui circa 50 mila in Campania. L?influenza stagionale sta per entrare nella fase di media intensità epidemica che prelude al picco di fine. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Influenza, 50 mila campani a letto. Gentile (Federico II): «Vaccinarsi è il miglior modo per evitare l'infezione»

