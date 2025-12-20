Olio e grassi che aumentano in media del 69%, mentre il caffè è ormai una miscela pregiata in tutti i sensi visto che con il cacao fa segnare un aumento del 49% di media. Ci stiamo riferendo alla crescita dei prezzi negli ultimi cinque anni ricavati da Federconsumatori su base Istat. Cinque anni fa con la fine dell’anno si ripiombava nella preoccupazione del Covid, e nel frattempo i prezzi cominciavano a salire. Da quel momento la pandemia è andata scemando, mentre al contrario i prezzi sono esplosi. Il carrello della spesa non solo si è fatto caro, ma si è svuotato. "Se guardiamo agli acquisti di pesce e carne, questi si sono ridotti in cinque anni del 17%", premette Graziano Urbinati, presidente provinciale di Federconsumatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inflazione, cibo sempre più ‘salato’. Prezzi esplosi: +30% in cinque anni

Leggi anche: Cibo sempre più caro: in quattro anni +25% sui prezzi alimentari, famiglie costrette a tagliare la spesa

Leggi anche: Inflazione in calo, ma i prezzi del cibo restano un’emergenza per le famiglie

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inflazione, sale ancora il prezzo del cibo. Legacoop Agroalimentare: “Pesa il clima” - Secondo il presidente di Legacoop Agroalimentare, Cristian Maretti, “i dati Istat evidenziano una divaricazione tra l’inflazione generale e quella relativa ai generi alimentari. tg24.sky.it

A luglio l'inflazione all'1,7%, più cari cibo e spiagge - Cibo e spiagge più cari a luglio di quest'anno, e i consumatori gridano alla stangata sulle vacanze e sul carrello della spesa. ansa.it

VERSO LE ELEZIONI USA 2024/ Quell’inflazione sul cibo che aiuta Trump contro Harris - Giovedì 10 ottobre è stato rilasciato l’ultimo dato inflazionistico prima delle elezioni di novembre, il quale si è attestato annualmente al 2,4%, in diminuzione rispetto al 2,5% dello scorso mese. ilsussidiario.net

Ogni giorno si legge: "I russi si picchiano per il cibo, scaffali vuoti, niente da mangiare per il Capodanno, i dati di dicembre 2025 indicano serie difficoltà legate all'inflazione e alla disponibilità di specifici beni")))) roman_wOrld (the Briton who lives in Russia) - facebook.com facebook

La bassa stagione frena l'inflazione di Roma ma cibo e bevande aumentano ancora ift.tt/d5qo27s x.com