Infantino annuncia il nuovo Fondo Fifa per la pace | via alla ricostruzione post-bellica

Sharm El-Sheikh ha il vento del deserto e il brusio dei grandi vertici. In mezzo ai saluti e alle strette di mano, una promessa prende forma: usare il calcio per cucire strappi. Suona semplice. È ambizioso. E chiama tutti a guardare oltre il punteggio. Il contesto è chiaro. I conflitti lasciano vuoti. Strade interrotte. Scuole senza bambini. Campi senza linee. In questo quadro, l’idea di un Fondo Fifa per la Pace tocca una corda concreta: ripartire dal gioco per ricostruire comunità. L’annuncio arriva dopo il Vertice di Sharm El-Sheikh. Il palco è globale. La posta è alta. Prima metà di verità operativa. 🔗 Leggi su Serieanews.com

