India treno alta velocità uccide 7 elefanti che stavano attraversando i binari

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette elefanti asiatici selvatici sono stati uccisi e un cucciolo è rimasto ferito da un treno passeggeri ad alta velocità che si è scontrato contro il branco mentre questo attraversava i binari nello stato nord-orientale indiano dell’ Assam. Il macchinista ha avvistato il gruppo di circa 100 elefanti e ha azionato i freni di emergenza, ma il treno ha comunque investito alcuni degli animali. Lo ha riferito all’Associated Press il portavoce delle ferrovie indiane Kapinjal Kishore Sharma.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

