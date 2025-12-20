India treno alta velocità uccide 7 elefanti che stavano attraversando i binari

Sette elefanti asiatici selvatici sono stati uccisi e un cucciolo è rimasto ferito da un treno passeggeri ad alta velocità che si è scontrato contro il branco mentre questo attraversava i binari nello stato nord-orientale indiano dell’ Assam. Il macchinista ha avvistato il gruppo di circa 100 elefanti e ha azionato i freni di emergenza, ma il treno ha comunque investito alcuni degli animali. Lo ha riferito all’Associated Press il portavoce delle ferrovie indiane Kapinjal Kishore Sharma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In #India un branco di #elefanti è stato travolto da un #treno nell'Assam, in un tratto privo dei corridoi di protezione: morti 8 animali. Il macchinista ha usato i freni di emergenza ma non è servito. Deragliati 5 vagoni, nessun passeggero è rimasto ferito.

In #India un branco di #elefanti è stato travolto da un #treno nell'Assam, in un tratto privo dei corridoi di protezione: morti 8 animali. Il macchinista ha usato i freni di emergenza ma non è servito. Deragliati 5 vagoni, nessun passeggero è rimasto ferito.