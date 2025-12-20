India sette elefanti muoiono nello schianto con un treno – Il video
Un treno si è schiantato contro un branco di elefanti nel nord-est dell’India. Sette pachidermi sono morti sul colpo. Nessun passeggero è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto nello Stato di Assam dove vivono oltre 4 mila dei circa 22 mila elefanti selvatici in India. Secondo quanto riferito dalla polizia, cinque vagoni del treno, diretto a Nuova Delhi dal remoto stato di Mizoram, sono deragliati. «Il macchinista, dopo aver visto il branco di elefanti, ha azionato i freni di emergenza» ma non è servito, ha dichiarato Kapinjal Kishore Sharma, portavoce delle ferrovie indiano. December 20, 2025 Foto copertina da: Osint World L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
