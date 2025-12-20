Indagati in 12 per il disastro in Romagna

Nel fascicolo sull’alluvione nel Ravennate del 2024 compaiono figure apicali pubbliche e private. La Procura contesta presunte negligenze dal 2016 fino a oggi. Il presidente Michele De Pascale però tergiversa: «Rispetto per i magistrati, ma anche per gli inquisiti». Per prima cosa si è preoccupato di chiedere «rispetto» per i presunti colpevoli del disastro, perché per pensare alle vittime, si sa, c’è sempre tempo. E anzi ha ricordato che il rischio idrogeologico «non si può azzerare». Non poteva scegliere modo migliore, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, per condensare in poche parole l’atavica inerzia delle amministrazioni Pd nel mettere mano alle fragilità del territorio romagnolo, finito sott’acqua tre volte di seguito negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Indagati in 12 per il disastro in Romagna Leggi anche: Ci sono 12 indagati per l'alluvione in Emilia Romagna: "Pericolo di disastro ancora attuale" Leggi anche: “Disastro colposo e pericolo di inondazione ancora attuale”: 12 indagati per l’alluvione in Romagna nel 2023 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Romagna, 12 indagati per l'alluvione nelle zone di Traversara e Boncellino (Bagnacavallo): «Disastro colposo e pericolo attuale»; Alluvione nel Ravennate, chiusa un'indagine per 12 persone; Le tre alluvioni, disastro colposo e pericoli su opere di ripristino: 12 indagati; Ci sono 12 indagati per l'alluvione in Emilia Romagna: Pericolo di disastro ancora attuale. ALLUVIONE ROMAGNA, RITA NICOLINI TRA I DODICI INDAGATI PER DISASTRO COLPOSO - Disastro colposo è il reato contestato anche a Rita Nicolini, ex dirigente modenese dell’Agenzia regionale di Protezione civile, che figura tra i 12 indagati nell’inchiesta della Procura di Ravenna s ... tvqui.it

Romagna, 12 indagati per l'alluvione nelle zone di Traversara e Boncellino (Bagnacavallo): «Disastro colposo e pericolo attuale» - Tra gli indagati ci sono figure di vertice apicali, locali, regionali di Protezione civile, cura del territorio e Ambiente regionale, e nomi di titolari di ditte incaricate di svolgere lavori sugli ar ... corrieredibologna.corriere.it

“Disastro colposo e pericolo di inondazione ancora attuale”: 12 indagati per l’alluvione in Romagna - afferenti a vertici passati e presenti di organismi quali la protezione civile locale e regionale, oltre a ... corriereromagna.it

Faenzawebtv. . Sono 12 gli indagati per disastro colposo e pericolo (anche attuale) relativo all'alluvione che ha colpito Traversara e Boncellino, entrambe nel Comune di Bagnacavallo, nel settembre del 2024. Si tratta di figure tecniche (passate o presenti) a li - facebook.com facebook

Romagna, 12 indagati per l'alluvione: «Disastro colposo e pericolo attuale» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.