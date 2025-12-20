Incontro tra giovani e anziani all’insegna della condivisione
Nella Casa Residenza Anziani di Savignano sul Rubicone, gestita dalla Cooperativa sociale l’Aquilone, si è svolto un pomeriggio speciale all’insegna dell’inclusione, dell’incontro e della condivisione. Gli ospiti della struttura hanno accolto i ragazzi de La Goccia, la comunità semiresidenziale per giovani con disabilità di San Mauro Pascoli, gestita dalla Cooperativa Sociale Amici di Gigi. I ragazzi della Goccia hanno donato agli anziani decorazioni natalizie da loro realizzate e, insieme, hanno addobbato l’albero di Natale. Un gesto semplice ma ricco di significato, capace di generare emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
