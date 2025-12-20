Incidente tra macchina e autobus in via Celoria | grave 73enne estratto dall’abitacolo della vettura
Milano – Un uomo di 73 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo che, a bordo della sua auto, si è scontrato con un autobus della linea 54 in via Celoria a Milano. L'episodio è accaduto intorno all'una e mezza. Per estrarre il ferito dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco mentre gli agenti della Polizia locale stanno ricostruendo con esattezza quanto accaduto. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
