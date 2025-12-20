Un incidente sulle piste da sci si è verificato nel pomeriggio di sabato 20 dicembre ai Piani di Bobbio, il comprensorio sciistico della Valsassina. Una giovane di 26 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta e ha dovuto essere trasportata in ospedale in codice giallo. L'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Incidente sulle piste da sci ai Piani di Bobbio: ferita una giovane

Leggi anche: L’Equipe: nella prevenzione sulle piste da sci, gli italiani meglio di noi (in Italia obbligo del casco sulle piste)

Leggi anche: Elisoccorso da Como in Valsassina: 18enne ferito sulle piste di Bobbio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Brescia, l’imprenditore Giorgio Oliva ci ricasca: con l’elicottero sulla pista da sci per la….

Incidente sulle piste da sci ai Piani di Bobbio: ferita una giovane - Un incidente sulle piste da sci si è verificato nel pomeriggio di sabato 20 dicembre ai Piani di Bobbio, il comprensorio sciistico della Valsassina. leccotoday.it

Sullo snowboard senza casco: controllato dopo un incidente sulle piste a Bardonecchia, scappa e poi inveisce contro i carabinieri - Complessivamente sono stati una decina gli interventi eseguiti nel corso del fine settimana tra il 6 e l'8 dicembre. torinotoday.it