Incidente sulla ferrovia Strage di settanta pecore | Siamo davvero disperati

La conta finale è quella che parla di una vera carneficina. Un incidente che ha mandato in tilt il traffico ferroviario nel pomeriggio di giovedì. Ma che ha anche danneggiato l’ azienda agricola Visintin di Fucecchio. Cos’è successo? Un gregge di pecore al pascolo vicino via Cavane, dall’argine di fianco alla ferrovia è riuscito in parte ad andare sui binari perché sul ponte non c’è recinzione: dopo pochi minuti – scrivono dall’azienda agricola proprietaria del gregge – sono sopraggiunti due treni in direzioni opposte "ed è stata una carneficina". A nulla è valso l’intervento del pastore. L’uomo – da quanto viene spiegato – aveva provato anche con i cani a farle andare via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

