Incidente sulla ferrovia Strage di settanta pecore | Siamo davvero disperati
La conta finale è quella che parla di una vera carneficina. Un incidente che ha mandato in tilt il traffico ferroviario nel pomeriggio di giovedì. Ma che ha anche danneggiato l’ azienda agricola Visintin di Fucecchio. Cos’è successo? Un gregge di pecore al pascolo vicino via Cavane, dall’argine di fianco alla ferrovia è riuscito in parte ad andare sui binari perché sul ponte non c’è recinzione: dopo pochi minuti – scrivono dall’azienda agricola proprietaria del gregge – sono sopraggiunti due treni in direzioni opposte "ed è stata una carneficina". A nulla è valso l’intervento del pastore. L’uomo – da quanto viene spiegato – aveva provato anche con i cani a farle andare via. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il gregge lungo la ferrovia e quella recinzione che manca: “Morti 70 esemplari, tolto carcasse per cinque ore” - Gli animali hanno invaso i binari perchè quel ponte è sprovvisto di recinzione ... lanazione.it
Gregge travolto da un treno, oltre 20 pecore morte: linea ferroviaria in tilt, ritardi e cancellazioni - Intervenuti carabinieri e polizia ferroviaria ... lanazione.it
