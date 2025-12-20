Incidente stradale Jeep si ribalta | ferite due ragazze
Incidente stradale ieri sera a Giugliano in Campania in via Labriola. Coinvolte una Fiat Panda e una Jeep. Quest'ultima si è ribaltata andando a sbattere sui paletti stradali. Si temeva il peggio ma secondo quanto trapela le due ragazze a bordo soccorse e portate nel pronto soccorso più vicino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
