Incidente nel Milanese auto si schianta contro ostacolo | gravissimo il conducente

È stato trovato incosciente, in arresto cardiaco, all'interno dell'auto con cui si sarebbe schiantato contro un ostacolo. Grave incidente all'alba di sabato 20 dicembre a Lainate. Lo schianto L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 7 per un incidente in via delle Alpi.

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne - Un 42enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail lungo l’autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. fanpage.it

Auto esce di strada e finisce contro un ostacolo a San Giorgio su Legnano: conducente in fin di vita - Incidente stradale a San Giorgio su Legnano (Milano): un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un ostacolo ... fanpage.it

Incidente nel Milanese, schianto frontale auto-camion: gravissima una donna - facebook.com facebook

