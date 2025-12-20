Incidente mortale a Taranto una vittima
Tarantini Time Quotidiano Un incidente mortale si è verificato poco fa a Taranto, in via Capodoglio, nella frazione di San Vito. Il bilancio è di una vittima di cui non sono ancora note le generalità. Sul posto la polizia locale. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
