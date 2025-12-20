Tarantini Time Quotidiano Un incidente mortale si è verificato poco fa a Taranto, in via Capodoglio, nella frazione di San Vito. Il bilancio è di una vittima di cui non sono ancora note le generalità. Sul posto la polizia locale. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Incidente mortale a Taranto, una vittima

Leggi anche: Incidente mortale in Lombardia: vittima una donna originaria del Salento

Leggi anche: Mortale sulla Taranto San Giorgio, la vittima è Stefano Principale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Incidente sulla Taranto–San Giorgio: morto motociclista 23enne della Marina Militare; Incidente sulla Taranto-San Giorgio, la vittima è Stefano Principale; Taranto, scontro tra auto e moto: muore il sottufficiale della Marina Stefano Principale. Ferito gravemente un suo amico; Mortale sulla Taranto San Giorgio, la vittima è Stefano Principale.

Incidente mortale sulla Taranto-San Giorgio: chi era il giovane allievo della Marina Militare - La comunità di Roccaforzata in lutto per la perdita del giovane allievo della Marina Militare, coinvolto in un tragico incidente stradale sulla Taranto- notizie.it