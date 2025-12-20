Incidente a Milano schianto tra auto e bus Atm | grave un uomo estratto dai vigili del fuoco

Lo schianto all'una e mezza di notte. I vigili del fuoco intervenuti per estrarre l'uomo dall'auto. Grave incidente a Milano durante le prime ore di sabato 20 dicembre. Ad avere la peggio è stato un automobilista di 73 anni, trasportato in condizioni delicate in ospedale. L'incidente La chiamata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Assisi. Grave incidente sulla SS75 a Ospedalicchio: tre veicoli coinvolti, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Leggi anche: Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

; Suv scappa dalla polizia a velocità folle (forse anche a 200 km/h) e si schianta: l'incidente; Milano, dopo l’incidente si aggrappa all’altra auto che lo trascina: è grave. Il conducente fuggito è ora ricercato; Grave incidente sulla Milano-Meda: traffico bloccato.

Milano, scontro tra auto e bus nella notte: grave 73enne - Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via Celoria, a Milano, attorno all'1. rainews.it