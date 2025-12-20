Incidente a Milano schianto tra auto e bus Atm | grave un uomo estratto dai vigili del fuoco

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo schianto all'una e mezza di notte. I vigili del fuoco intervenuti per estrarre l'uomo dall'auto. Grave incidente a Milano durante le prime ore di sabato 20 dicembre. Ad avere la peggio è stato un automobilista di 73 anni, trasportato in condizioni delicate in ospedale. L'incidente La chiamata. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Assisi. Grave incidente sulla SS75 a Ospedalicchio: tre veicoli coinvolti, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Leggi anche: Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

; Suv scappa dalla polizia a velocità folle (forse anche a 200 km/h) e si schianta: l'incidente; Milano, dopo l’incidente si aggrappa all’altra auto che lo trascina: è grave. Il conducente fuggito è ora ricercato; Grave incidente sulla Milano-Meda: traffico bloccato.

incidente milano schianto autoMilano, scontro tra auto e bus nella notte: grave 73enne - Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via Celoria, a Milano, attorno all'1. rainews.it

incidente milano schianto autoDoppio incidente in tangenziale a Milano: lunghe code anche nella giornata di sabato - Due chilometri di coda sulla Tangenziale Est, A51 verso nord; tre chilometri di auto in fila sulla Ovest A50, sempre in direzione nord (per uno schianto sulla A52). milanotoday.it

incidente milano schianto autoMilano, dopo l’incidente si aggrappa all’altra auto che lo trascina: è grave. Il conducente fuggito è ora ricercato - Poteva finire con una normalissima constatazione amichevole un banale scontro tra due vetture in viale Marche, attorno alle 17. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.