Incendio nella notte nella zona di Anzio dove una banca di 20 metri è andata a fuoco. Sul posto, intorno alle 4, i pompieri che hanno provveduto a spegnere le fiamme.Il rogo è divampato in via Carlo Goldoni all'interno di un rimessaggio. La sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Incendio nella notte: barca di 20 metri a fuoco nel rimessaggio

Yacht di lusso in fiamme, vigili del fuoco in azione.

Incendio ad Anzio, barca da 20 metri in fiamme nel rimessaggio alle 4 di mattina: "Servono più controlli" - 00 di sabato 20 dicembre 2025, un incendio ha avvolto una barca di circa 20 metri all’interno di un rimessaggio in via Carlo Goldoni. msn.com