Incendio nella notte | barca di 20 metri a fuoco nel rimessaggio
Incendio nella notte nella zona di Anzio dove una banca di 20 metri è andata a fuoco. Sul posto, intorno alle 4, i pompieri che hanno provveduto a spegnere le fiamme.Il rogo è divampato in via Carlo Goldoni all'interno di un rimessaggio. La sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Incendio nella notte in un rimessaggio di camper a Terni
Leggi anche: Incendio a Mozzate, tre auto a fuoco nella notte
Yacht di lusso in fiamme, vigili del fuoco in azione.
Incendio ad Anzio, barca da 20 metri in fiamme nel rimessaggio alle 4 di mattina: "Servono più controlli" - 00 di sabato 20 dicembre 2025, un incendio ha avvolto una barca di circa 20 metri all’interno di un rimessaggio in via Carlo Goldoni. msn.com
Incendio avvolge la legnaia nel cuore della notte e minaccia un'abitazione: intervento in forze dei pompieri - facebook.com facebook
Incendio nella notte a Favria: brucia un cascinale, danni ingenti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.