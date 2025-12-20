Incendio nella notte | barca di 20 metri a fuoco nel rimessaggio

Incendio nella notte nella zona di Anzio dove una banca di 20 metri è andata a fuoco. Sul posto, intorno alle 4, i pompieri che hanno provveduto a spegnere le fiamme.Il rogo è divampato in via Carlo Goldoni all'interno di un rimessaggio. La sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Yacht di lusso in fiamme, vigili del fuoco in azione.

incendio notte barca 20Incendio ad Anzio, barca da 20 metri in fiamme nel rimessaggio alle 4 di mattina: "Servono più controlli" - 00 di sabato 20 dicembre 2025, un incendio ha avvolto una barca di circa 20 metri all’interno di un rimessaggio in via Carlo Goldoni. msn.com

