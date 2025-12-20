Incendio nel rimessaggio barca a fuoco nella notte

Paura nella notte nella zona di Anzio dove una barca di 20 metri è andata a fuoco per cause da chiarire. Il rogo è divampato in via Carlo Goldoni, all'interno di un rimessaggio. Sul posto, intorno alle 4, sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere tempestivamente le fiamme. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

