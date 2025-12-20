Incendio nel rimessaggio barca a fuoco nella notte
Paura nella notte nella zona di Anzio dove una barca di 20 metri è andata a fuoco per cause da chiarire. Il rogo è divampato in via Carlo Goldoni, all'interno di un rimessaggio. Sul posto, intorno alle 4, sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere tempestivamente le fiamme. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In fiamme nel porto di Chiavari il Canados 72 Gollum.
Incendio ad Anzio, barca da 20 metri in fiamme nel rimessaggio alle 4 di mattina: "Servono più controlli" - 00 di sabato 20 dicembre 2025, un incendio ha avvolto una barca di circa 20 metri all’interno di un rimessaggio in via Carlo Goldoni. msn.com
Anzio, in fiamme imbarcazione nel rimessaggio via Goldoni: sulle cause non si esclude nessuna pista - Anzio, un incendio scoppiato in piena notte ha interessato un'imbarcazione molto grande presso un rimessaggio logistico di via Goldoni, nella frazione di Lavinio. msn.com
Incendio yacht al porto di Chiavari: Vigili del Fuoco domano le fiamme senza feriti - Incendio a bordo di uno yacht di circa 20 metri al porto di Chiavari: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme con schiumogeno, nessun ferito e verifiche in corso sulle cause. ligurianotizie.it
Incendio alle prime luci del mattino a Lavinio dove in un rimessaggio è bruciata un'imbarcazione da diporto - facebook.com facebook
