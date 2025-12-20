Incendio in casa a Santa Flavia | famiglia fugge dalle fiamme cane salvato dai vigili del fuoco

Nella serata di ieri, a Santa Flavia, un incendio domestico ha costretto una famiglia a evacuare l’abitazione. Marito, moglie e due figli sono riusciti a mettersi in salvo, mentre il cane, rimasto intrappolato, è stato salvato dai vigili del fuoco. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi. La ricostruzione dell’accaduto è attualmente in corso.

Loro quattro - marito, moglie e i loro due figli - erano già riusciti a scappare mentre il cane, rimasto intrappolato a causa delle fiamme, è stato salvato dai vigili del fuoco. Un incendio è divampato questa mattina a Santa Flavia, dove il personale del Comando provinciale è intervenuto in.

