Incendio auto nel box con un morto | indagini sulle cause

Venerdì 19 dicembre, a Ronco Scrivia, un incendio in un box ha provocato la morte di Giancarlo Rossi, 76 anni. Il comando dei vigili del fuoco di Genova ha attivato il nucleo specializzato 'Nia' per approfondire le cause dell’incendio e chiarire le circostanze dell’accaduto. Le indagini sono in corso.

Venerdì 19 dicembre, il comando dei vigili del fuoco di Genova ha attivato il proprio nucleo specializzato 'Nia', per indagare sulle cause dell'incendio divampato in un box, a Ronco Scrivia in via Cambiaggio, che ha causato la morte di Giancarlo Rossi, un 76enne genovese.

Tragedia a Ronco Scrivia: auto in fiamme nel box, una vittima e più persone intossicate - Auto in fiamme nel box condominiale: emergenza e conseguenze gravi in un edificio residenziale a Ronco Scrivia in Liguria. notizie.it

Tragedia a Ronco Scrivia, un morto e 4 feriti nell'incendio di un box - Le fiamme sarebbero partite da un'auto ibrida con il motore acceso parcheggiata nel locale, costringendo all'evacuazione temporanea della palazzina sovrastante. primocanale.it

Un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ustionato, verso l'1.30 della scorsa notte, nell'incendio dell'auto in cui si trovava: è accaduto a Imperia

