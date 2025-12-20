Incendio a Polla | le fiamme coinvolgono dei sottotetti e un' abitazione

Un incendio si è verificato a Polla, coinvolgendo un sottotetto e un’abitazione vicina. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente in via Fornaci per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo, e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Incendio in un'abitazione a Polla. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Fornaci per un rogo divampato all'interno di un sottotetto che ha coinvolto anche un'abitazione adiacente e i tetti sovrastanti. Sul posto, le squadre dei caschi rossi di Sala Consilina, Eboli oltre autobotte e.

