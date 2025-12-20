Milano, 20 dicembre 2025 – Le vittime del seriale sono due. Ma avrebbero potuto essere tre, se non fosse stato per la prontezza di un genitore che ha salvato la figlia dal violentatore. Andy Mateo G.C., diciottenne ecuadoriano con un contratto a termine in un fast food dell’hinterland, seguiva sempre lo stesso schema: agganciava le adolescenti in metropolitana, le pedinava in monopattino, aspettava che entrassero nel portone del palazzo di residenza e le aggrediva sulle scale per palpeggiarle nelle parti intime. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Monforte, coordinati dal pm Laura Biliotti, lo hanno incastrato grazie ai tabulati telefonici e a due elementi che ricorrevano in entrambi gli episodi finiti sotto la lente: la tavoletta elettrica che usava abitualmente e il cappellino verde da baseball. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incastrato il violentatore della metropolitana: decisive le foto scattate da una vittima e l'intervento di un papà

