In Sicilia una Finanziaria alleggerita per evitare riscritture e voto segreto.

Una quindicina di articoli da approvare, poi il voto finale alla manovra di stabilità 2026-28. Niente stralcio, però. Perché, per regolamento parlamentare, doveva essere fatto all’inizio e non adesso. E' stato così depennato un quarto del testo, per evitare altre riscritture e le imboscate del voto segreto rispettando il cronoprogramma dettato da Palazzo d’Orleans, ma il tutto a saldi sostanzialmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

