Nel pomeriggio di giovedì, in occasione dello scambio di auguri a Palazzo Giulio d’Este, il prefetto Massimo Marchesiello ha rivolto il proprio messaggio augurale alle numerose autorità provinciali presenti, tracciando un sintetico bilancio di alcune attività dell’anno che si sta concludendo. In tale occasione, il prefetto ha evidenziato il ruolo di coordinamento svolto dall’ufficio territoriale del Governo e il prezioso contributo assicurato dai diversi soggetti istituzionali, che ha permesso di realizzare una solida e fattiva rete provinciale su svariate tematiche di interesse generale. In particolare il prefetto ha menzionato il progetto Agribus, un’iniziativa, sostenuta da Prefettura, Inps, enti territoriali, sindacati, Ami, che, nel corso dell’estate 2025, ha garantito ai lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo nell’area di Portomaggiore soluzioni di trasporto sicure, rafforzando in tal modo il contrasto al fenomeno del caporalato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In prefettura, auguri e bilanci. Focus su caporalato e sicurezza

Leggi anche: Guardia di Finanza Avellino, gli auguri del comandante Erre: “Un anno proficuo, focus su legalità e sicurezza”

Leggi anche: Focus speciale in Prefettura su parcheggi e viabilità per Black Friday e festività

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In prefettura, auguri e bilanci. Focus su caporalato e sicurezza.

In prefettura, auguri e bilanci. Focus su caporalato e sicurezza - Nel pomeriggio di giovedì, in occasione dello scambio di auguri a Palazzo Giulio d’Este, il prefetto Massimo Marchesiello ha rivolto il proprio messaggio augurale alle numerose autorità provinciali pr ... msn.com