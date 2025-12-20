“Non può essere Natale per tutti?”. È la frase che si legge in uno dei presepi allestiti all’interno del Duomo di Verona e realizzati da chi frequenta i centri diurni, le case di riposo e le comunità per disabili presenti sul territorio. Non lascia spazio a nessun commento, solo alla necessità di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In mostra nel Duomo di Verona i 42 presepi dell'inclusione sociale; Inaugurata in Duomo la mostra dei presepi realizzati da anziani e disabili.

