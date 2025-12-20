In Lazio-Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo | l'arbitro chiede scusa
Poco prima dell'ora di gioco di Lazio-Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo: l'arbitro Pairetto si accorge subito dell'errore e chiede 'scusa'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lazio Juve 1-0 LIVE: traversa di Vlahovic su cross di Kelly! L’arbitro fischia fuorigioco
Leggi anche: Tatiana esce dal silenzio e chiede scusa a tutti: "Non ero lucida, non è stata una bravata"
Serie A, La sedicesima giornata inizia domani con Lazio-Cremonese e si conclude il 15 gennaio; Serie A, domani la Cremonese attende allo Zini la Lazio. La conferenza stampa di mister Davide Nicola; Lazio-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio, Mattei attacca Lotito: I tifosi non credono più alle favole ed in campionato bisogna....
In Lazio-Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo: l’arbitro chiede scusa - Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo: l'arbitro Pairetto si accorge subito dell'errore e ... fanpage.it
DIRETTA - Lazio - Cremonese 0-0, doppio cambio per Sarri: dentro Noslin - Serie A Enilive | 16ª giornata Sabato 20 dicembre 2025, ore 18:00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO (4- lalaziosiamonoi.it
Lazio-Cremonese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di sabato 20 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca tabellino. calciomagazine.net
Serie A, Lazio-Cremonese 0-0 dopo 45’ Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-napol - facebook.com facebook
Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali: Sarri punta su Pedro, Nicola si affida a Vardy x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.