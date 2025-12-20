In Lazio-Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo | l'arbitro chiede scusa

20 dic 2025

Poco prima dell'ora di gioco di Lazio-Cremonese hanno segnalato fuorigioco su una rimessa dal fondo: l'arbitro Pairetto si accorge subito dell'errore e chiede 'scusa'. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

