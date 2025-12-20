In lacrime in camerino Cristina Plevani finisce il Grande Fratello e scoppia | lo sfogo

È tempo di riflessioni e di conti che tornano solo in parte, dopo la chiusura del Grande Fratello 2025. Un’edizione che si è conclusa con la vittoria di Anita Mazzotta ma che, numeri alla mano, verrà ricordata soprattutto come la meno seguita di sempre in venticinque anni di storia del reality. Una finale sottotono, ascolti in calo e un clima generale che ha lasciato addosso a molti protagonisti la sensazione di un’occasione non del tutto sfruttata. Tra chi ha sentito maggiormente il peso di questa esperienza c’è Cristina Plevani, tornata nella casa più famosa d’Italia non da concorrente ma da opinionista, accanto ad Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

