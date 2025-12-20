In Germania un uomo è stato condannato per aver drogato e violentato la moglie condividendo i video degli abusi online

La vicenda evidenzia una grave violazione dei diritti umani e della dignità personale. Le autorità hanno agito con fermezza per assicurare giustizia alla vittima e per contrastare comportamenti così riprovevoli. È importante mantenere alta l’attenzione su questi episodi per prevenire future situazioni simili e promuovere un ambiente di rispetto e tutela.

In Germania, un tribunale ha condannato a più di otto anni di carcere un uomo che, per diversi anni, ha ripetutamente drogato e violentato la moglie, condividendo online i video dei crimini. Il sessantunenne, originario della Spagna e identificato, ai sensi delle norme tedesche sulla privacy, solo come Fernando P., è colpevole di stupro aggravato, coercizione sessuale, lesioni personali pericolose e altri reati. L’uomo ha sistematicamente drogato la moglie con dei sedativi, a sua insaputa, prima di abusare di lei. I giudici hanno dichiarato: «Avrebbe anche filmato gli atti e reso disponibili i video in chat e su piattaforme internet». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Germania un uomo è stato condannato per aver drogato e violentato la moglie, condividendo i video degli abusi online Leggi anche: Arrestato un uomo a Bergamo: ha drogato e violentato due donne conosciute su un’app di incontri Leggi anche: Ricercato dal 2018 per aver violentato la moglie e le due figlie piccole, scovato a Fiumicino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Germania, auto sulla folla a Stoccarda: 8 feriti, 3 gravi. Fermato un 42enne. Polizia: “Per ora no prove di attacco” - Un’auto ha travolto un gruppo di persone in un attraversamento pedonale nel centro di Stoccarda, in Germania. ilfattoquotidiano.it Il caso in Germania, dove l'uomo di 61 anni è stato condannato dal tribunale regionale ad Aquisgrana - facebook.com facebook In Germania un uomo è stato condannato per aver drogato e stuprato la moglie per anni, e condiviso i video delle violenze online x.com

