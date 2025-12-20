In forma per le feste | si può | Con verdure spezzafame e un’ora a passo svelto

di Mario Ferrari PISA Le feste natalizie sono tanto una gioia per la nostra psiche quanto un rischio per la salute. Tra dolci non proprio leggeri, mangiate luculliane e alcolici, inevitabilmente nei prossimi giorni si alzerà il rischio di qualche chilo in più sulla bilancia. A risolvere la situazione ci pensa il dottor Ciro Vestita, medico nutrizionista e volto noto di Rai 1, che ha stilato un vademecum per affrontare il pranzo di Natale. Dottor Vestita, cosa possiamo fare per evitare chili in più e magari picchi di colesterolo? "Paradossalmente è molto semplice: cercare, prima delle cene o dei pranzi luculliani, di mangiare molte verdure, crude, cotte o alla piastra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

