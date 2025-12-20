In che rapporti è Selvaggia Lucarelli con l’ex Laerte Pappalardo e con l’ex suocero Adriano? Ecco la verità
Laerte Pappalardo racconta il rapporto attuale con l'ex moglie Selvaggia Lucarelli. Ecco come sono oggi i legami con lui e con l'ex suocero Adriano. Leggi anche: 51 kg e un ricovero d'urgenza: la confessione shock di Laerte Pappalardo sul suo disturbo alimentare Quando una storia finisce, non sempre i rapporti restano conflittuali per sempre. A volte, con il tempo e la maturità, anche le separazioni più complicate trovano un nuovo equilibrio. È il caso di Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, sposati nel 2004, diventati genitori di Leon nel 2005 e s eparatisi nel 2007. Dopo anni non semplici, segnati da incomprensioni e distanze, oggi tra i due ex coniugi sembra esserci un legame sereno, fatto di stima reciproca e affetto.
