In bici o a cavallo Babbo Natale arriva a ’Castello’

CASTELFIORENTINO Un weekend di festa per grandi e piccini: Babbo Natale arriva in bici e a cavallo a Castelfiorentino dove tra le “Cornamuse itineranti“, il teatro e la musica natalizia, oggi e domani ci saranno attività per tutti i gusti. Il “Natale Castellano“ si fa sempre più ricco con negozi aperti e animazioni gratuite per i bambini. Si comincia alle 15 di oggi con un itinerario artistico tra il Museo Be.Go. il Centro Culturale Cambio e le vie del centro mentre alle 15.30, in concomitanza con l’apertura del mercatino natalizio, la “Casina di Babbo Natale“ accoglierà un laboratorio natalizio a cura della Biblioteca Comunale Vallesiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

