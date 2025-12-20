In 300 alla fiaccolata di Natale per la Palestina
Luci, candele e bandiere hanno riempito piazza Cavour in occasione della fiaccolata per la Palestina: Un evento nato “per chiedere la fine del genocidio e affermare il diritto alla libertà e alla dignità”. La manifestazione, promossa dal comitato Pordenonese con il supporto della comunità dei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Nuova fiaccolata per la Palestina nel centro di Genova
Leggi anche: Giovedì una nuova fiaccolata per la pace in Palestina
Albero di Natale con bandiera della Palestina, bufera sul comune fiorentino (che ha premiato la Albanese...) - Ci mancava l'albero di Natale con la bandiera palestinese al posto del tradizionale puntale. iltempo.it
https://www.giornale7.it/il-natale-si-illumina-con-la-fiaccolata-e-il-presepe-vivente/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.