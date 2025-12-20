Imprese che crescono la Biesse punta sull’Academy nell’azienda-villaggio | cos’è Altri 15 milioni sul tavolo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesaro, 20 dicembre 2025 – Dopo gli 800 euro dati a tutti i dipendenti della Biesse come regalo natalizio, ora la famiglia Selci mette sul tavolo altri 15 milioni per costituire una Academy aziendale, una specie di università interna, al fine di allargare le competenze tecniche del personale: i vecchi e più esperti faranno da professori ai nuovi. Una decisione, questa di un ulteriore sforzo finanziario, che poggia anche su un dato di fatto che fa presagire un 2026 positivo. Migliora la raccolta ordini: quali effetti sui conti. Questo perché la raccolta ordini, tra ottobre e novembre, sta migliorando e le indiscrezioni dicono che l’anno si dovrebbe chiudere con un ‘rosso’ molto più leggero di quello messo in preventivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

