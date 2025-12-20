Tempo di lettura: < 1 minuto Sviluppi nella ricostruzione dell’incidente accaduto a Piano Cappelle lo scorso 6 novembre. E’ risultato positivo al test per tossicodipendenza il conducente 20enne, peraltro neopatentato, della Peugeot coinvolto nell’incidente stradale. La vettura, come si ricorderà, dopo aver impattato altre due auto, una Lancia Y e una Nissan, finì capovolta in un terreno agricolo adiacente un centro di riabilitazione. L’incidente non causò gravi danni alle persone, ma destò particolare preoccupazione per il fatto che a bordo di una delle autovetture coinvolte si trovava una bimba di pochissimi mesi che fu trasportata per accertamenti presso la Pediatria del San Pio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Impatto contro due auto: conducente positivo alla cannabis. Patente revocata

Leggi anche: Scontro tra due auto: due giovani in condizioni gravissime. Un conducente senza patente, l'altro positivo alla droga

Leggi anche: Incidente Milano viale Fulvio Testi, scontro tra due auto, un conducente senza patente e l’altro positivo a test droga, 21enne in fin di vita - VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scontro tra due auto sulla Sc 30: dopo la collisione una fugge, l’altra si schianta contro un palo dell'alta tensione; Forte impatto tra auto e furgone, due feriti in ospedale: lunghe code sulla statale; Nuoro, scontro tra un furgone e due auto a Prato Sardo; Terribile schianto sulla strada, impatto frontale tra due auto: due persone ferite e traffico in tilt.

INCIDENTE Foggia, rubano una Fiat 500 e si schiantano contro due auto in sosta: fuga a piedi - Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto e risalire all’identità dei responsabili. statoquotidiano.it