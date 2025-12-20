Immobile il rigore che vale una finale | il Bologna si affida al suo uomo dei momenti decisivi

Immobile, il rigore che vale una finale: il Bologna si affida al suo uomo dei momenti decisivi. Ci sono giocatori che servono per le partite ordinarie e altri che esistono per risolvere problemi. Ciro Immobile appartiene senza esitazioni alla seconda categoria.

Ci sono giocatori che servono per le partite ordinarie e altri che esistono per risolvere problemi. Ciro Immobile appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Il Bologna lo ha scelto in estate proprio per notti come questa, quando la pressione pesa più delle gambe e il pallone dal dischetto sembra diventare improvvisamente più pesante. Il momento della verità dal dischetto. Quando Vincenzo Italiano decide di cambiare l'attacco a un quarto d'ora dalla fine, la partita è ancora tutta da decifrare. Fuori Castro, dentro Immobile. Pochi palloni toccati, nessuna smania di strafare, ma la sensazione netta di un giocatore entrato con la testa giusta.

