Immobile il rigore che vale una finale | il Bologna si affida al suo uomo dei momenti decisivi

Immobile, il rigore che vale una finale: il Bologna si affida al suo uomo dei momenti decisivi Ci sono giocatori che servono per le partite ordinarie e altri che esistono per risolvere problemi. Ciro Immobile appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. La sua presenza in campo rappresenta spesso la differenza tra una vittoria e una sconfitta, confermando il suo ruolo fondamentale all’interno della squadra.

Ci sono giocatori che servono per le partite ordinarie e altri che esistono per risolvere problemi. Ciro Immobile appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Il Bologna lo ha scelto in estate proprio per notti come questa, quando la pressione pesa più delle gambe e il pallone dal dischetto sembra diventare improvvisamente più pesante. Il momento della verità dal dischetto. Quando Vincenzo Italiano decide di cambiare l’attacco a un quarto d’ora dalla fine, la partita è ancora tutta da decifrare. Fuori Castro, dentro Immobile. Pochi palloni toccati, nessuna smania di strafare, ma la sensazione netta di un giocatore entrato con la testa giusta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Immobile, il rigore che vale una finale: il Bologna si affida al suo uomo dei momenti decisivi Leggi anche: Immobile, il rigore che vale una finale: il Bologna si affida al suo uomo dei momenti decisivi Leggi anche: Immobile, destino scritto nel deserto: rigore decisivo e Bologna in finale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Riad i novanta minuti si chiudono sull'1-1 con Thuram ed Orsolini. Poi il Var nega un rigore all'Inter. Dal dischetto sbagliano quasi tutti. non Ciro Immobile.; Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa contro il Napoli: Italiano batte l'Inter ai rigori!; Il Bologna vola in finale di Supercoppa: battuto l’Inter 4-3 ai calci di rigore; Calcio Live: il Bologna va in finale di Supercoppa, decisivo un rigore di Immobile. Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa: Inter battuta ai calci di rigore a Riyadh - 1), poi il Bologna vince ai rigori e conquista il pass per la finale di Supercoppa contro il Napoli: decisivo il penalty. tuttomercatoweb.com

Supercoppa, Immobile porta il Bologna in finale: Inter battuta 4-3 ai rigori - Ravaglia eroico E alla fine eccolo il primo gol di Re, anzi, Emiro Ciro, quello che manda il Bologna in finale di Supercopp ... bologna.repubblica.it

Bologna, Immobile: "Napoli in forma, ma è una gara secca e possiamo giocarcela" - Ciro Immobile, attaccante del Bologna e autore del gol decisivo alla lotteria dei calci di rigore, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in semifinale di ... tuttonapoli.net

Immobile decisivo dal dischetto: Inter ko, Bologna in finale di Supercoppa RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il Bologna vince ai calci di rigore contro l’Inter e conquista per la prima volta nella sua storia la finale della Supercoppa italiana (1-1 https:// - facebook.com facebook

#Italiano: “ #Immobile cascato a pennello per il rigore decisivo. Premiati dalla lotteria dei rigori” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.