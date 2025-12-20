Immobile destino scritto nel deserto | rigore decisivo e Bologna in finale

Inter News 24 Immobile torna in scena nella notte di Supercoppa a Riad, “maktub” per Ciro d’Arabia: ritorno da protagonista e Napoli nel mirino. A Riad il destino ha un nome preciso: maktub, ciò che è scritto. E nel deserto saudita la storia sembra aver scelto ancora Ciro Immobile. Sei anni dopo aver vinto una Supercoppa nello stesso stadio con la Lazio di Simone Inzaghi, l’attaccante classe 1990 si è ripetuto all’Al-Awwal Park, firmando il rigore decisivo che ha spedito il Bologna in finale di Supercoppa Italiana. Una mattinata come tante, uno sguardo alle dune dopo colazione, poi la sera il colpo da cecchino dal dischetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

