Ilaria Salis | L' Ue non riesce a fare passi avanti sull' anti-discriminazione
L'Unione Europea fatica a compiere progressi concreti nel campo della lotta alle discriminazioni. Nonostante le dichiarazioni e gli impegni, le politiche attuate finora non hanno ancora prodotto risultati significativi. La questione rimane aperta, evidenziando la necessità di un impegno più deciso e condiviso tra gli Stati membri. Ilaria Salis ha sottolineato l'importanza di garantire un trattamento equo a tutti, considerandolo il minimo sindacale per una reale tutela dei diritti.
(Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Garantire un trattamento equo a tutti è il minimo sindacale per la fantomatica Ue dei diritti", così Ilaria Salis di Avs nel suo intervento a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
