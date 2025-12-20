Ilaria Salis | L' Ue non riesce a fare passi avanti sull' anti-discriminazione – Il video

L'Unione Europea fatica a compiere progressi concreti nel campo della lotta alle discriminazioni, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel garantire diritti e pari trattamento per tutti. Ilaria Salis di Avs ha sottolineato come, a Strasburgo, il rispetto dei diritti fondamentali rappresenti il minimo richiesto. La questione rimane centrale per il futuro dell'UE e la sua credibilità.

Ilaria Salis a Strasburgo: A destra nel Parlamento Ue siedono eredi del fascismo - (Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Nell'ala destra dell'emiciclo, dai popolari all'estrema destra, siedono gli eredi del fascismo, che fanno politica sulla pelle dei migranti", lo ha detto ... la7.it

L’UE approva l' accordo per rimpatri “lampo”, Ilaria Salis denuncia un “piano di deportazione di massa” - Le prossime settimane saranno decisive per capire come queste misure influenzeranno concretamente la vita dei migranti e il dibattito politico europeo. tag24.it

: L’ultimo caso è Rexhino “Gino” Abazaj, arrestato a Parigi dalla polizia antiterrorismo francese con mandato europeo. Solidarietà immediata di Ilaria Salis. Non a caso: Abazaj è rice - facebook.com facebook

Al #parlamentoeuropeo a Strasburgo Ilaria #Salis viene contestata dagli eurodeputati del centrodestra mentre fa l'ennesimo intervento pro immigrazione irregolare in aula. x.com

