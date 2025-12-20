Domani alle 18, nella Chiesa dell’Osservanza, si tiene un concerto che vede protagonisti un virtuoso del clarinetto, qual è Luigi Picatto, accompagnato dall’orchestra di clarinetti Italian Clarinet Consort diretta dal maestro Piero Vincenti. Il programma accattivante e variegato, prevede musiche di J.S.Bach, G.Verdi, S.Mercadante, A.Ciesla. Il nuovo evento, nell’ambito del Festival Clarinettomania 2025 organizzato dall’Accademia Italiana del Clarinetto ETS e dal Conservatorio Maderna-Lèttimi di Cesena-Rimini, oltre alla valenza artistica, riveste anche quella solidaristica, essendo dedicato alla conoscenza e al sostegno dell’Arte-Terapia in Geriatria, praticata da anni da ArtinCounselling Aps, nella serata rappresentata dalla presidente Monia Brighi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il virtuoso del clarinetto alla chiesa dell’Osservanza

