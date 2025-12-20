Il Vescovo all’ospedale di Bergamo | Qui la comunità mostra il suo lato migliore
Il Vescovo di Bergamo, Monsignor Beschi, ha visitato il reparto di Patologia neonatale dell’ospedale cittadino, portando un messaggio di conforto e speranza. La sua presenza e le parole pronunciate durante la messa hanno sottolineato il valore della solidarietà e del sostegno reciproco in momenti di difficoltà. Si sta per concludere l’Anno giubilare, si chiudono le porte sante, ma sarebbe sconvolgente se si dovesse chiudere la speranza.
LA VISITA. Monsignor Beschi al reparto di Patologia neonatale, poi la messa: «Si sta per concludere l’Anno giubilare, si chiudono le porte sante, ma sarebbe sconvolgente se si dovesse chiudere la speranza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
