Il Vescovo all’ospedale di Bergamo | Qui la comunità mostra il suo lato migliore

Il Vescovo di Bergamo, Monsignor Beschi, ha visitato il reparto di Patologia neonatale dell’ospedale cittadino, portando un messaggio di conforto e speranza. La sua presenza e le parole pronunciate durante la messa hanno sottolineato il valore della solidarietà e del sostegno reciproco in momenti di difficoltà. Si sta per concludere l’Anno giubilare, si chiudono le porte sante, ma sarebbe sconvolgente se si dovesse chiudere la speranza.

