Il verde è un omaggio alla Costiera Amalfitana

Progettata dal Centro Stile Ferrari, guidato da Flavio Manzoni, la carrozzeria di Amalfi appare come un'unica scultura di velocità. Il muso si ispira al concetto di 'shark nose', ma con un design più armonico rispetto alla Roma. La coda è rastremata e grintosa. I fari sono sottili, integrati in una linea continua, con uno spoiler mobile attivo a tre posizioni che rimane a filo carrozzeria, emergendo solo quando serve deportanza. Il colore di lancio, Verde Costiera, è un omaggio alla Costiera Amalfitana.

